تحليل: ماسك يعود لصفقة شراء «تويتر» مجبرا لتجنب أزمة قانونية صعبة

محاولة التكهن بما سيفعله إيلون ماسك الملياردير الأمريكي ومؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا من يوم لآخر أشبه بمحاولة الإمساك بشعاع ضوء القمر باليد، لكن يبدو أن قواعد اللعبة تغيرت.جاء ذلك التغير بعد أن أعلن ماسك أمس الأول رغبته في شراء شركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر بالسعر نفسه الذي عرضه قبل شهور وهو 54.20 دولار للسهم الواحد رغم أن السهم فقد نحو ثلث قيمته منذ تراجعه عن صفقة الشراء في تموز (يوليو) الماضي.ويتساءل مارك جونجلوف المحلل الاقتصادي في بداية تحليل نشرته وكالة بلومبيرج للأنباء عما تعنيه هذه الخطوة سواء بالنسبة لماسك أو بالنسبة لشركة تويتر، وما إذا كان استعداد ماسك لإنهاء النزاعات القانونية وشراء الشركة التي ظل ينتقدها خلال الشهور الماضية نبأ جيدا أو سيئا بالنسبة لأي طرف من الطرفين؟ ويقول جونجلوف إن الإجابة على هذه الأسئلة تتوقف على ما يمكن أن يراه ماسك غدا أو بعد غد أو بعد بعد غد، وهكذا بل إنه ربما كانت إعادة البيضة إلى قشرتها المكسورة أسهل من توقع تصرفات ماسك.ويبدو أن قرار ماسك الذي أعلنه منذ ستة أشهر كان مدروسا أكثر من قراره نشر تغريدة عبر موقع تويتر قبل أعوام عن اعتزامه شطب أسهم "تسلا" من البورصة، ما سبب له أزمة قانونية كبرى مع هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية، أو قراره بالسخرية من جسم بيل جيتس مؤسس شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت، أو ادعاء قدرة مركبة الفضاء التي يطورها على أن تصبح قاربا. فمثل هذه الأشياء لا يفعلها عادة الرؤساء التنفيذيون، بحسب جونجلوف مدير التحرير السابق لموقع مجلة فورتشن الاقتصادية الأمريكية.لكن إعلان قراره شراء "تويتر" منذ ستة أشهر أدى إلى ارتفاع كبير لسعر سهمها، وورطه في أزمة قانونية صعبة يحاول الخروج منها. وفي الشهر الماضي صوت مساهمو "تويتر" على قبول عرض الشراء المقدم من ماسك رغم أن الأخير سحب هذا العرض في يوليو الماضي. ويعد نبأ تجدد استعداد ماسك لشراء "تويتر" سارا لهؤلاء المساهمين حيث ارتفع سعر سهم تويتر بنحو 18 في المائة مع إعلان ماسك رغبته.في الوقت نفسه فإن موظفي تويتر أقل سعادة باحتمال استحواذ ماسك على الصفقة. في الوقت نفسه قد يكون ماسك يلاعب الجميع قبل أن يعلن بعد وقت قصير اضطراره للتراجع عن صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، في الوقت الذي لا تعرف فيه الشركة حتى الآن كيفية جني الأموال من منصة التواصل الاجتماعي. وربما يكون سبب تراجع ماسك عن إلغاء صفقة شراء تويتر هو احتمال خسارته النزاع القانوني مع الشركة.ومن المحتمل في وقت ما من المستقبل أن يكون ماسك روشتة علاج أوضاع تويتر، أو على الأقل المحافظة على سعر سهمها مستقرا في السوق. فقد كانت تركيبته الشخصية عنصرا أساسيا في التركيبة السرية لنجاح شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا ووصول قيمتها السوقية إلى 760 مليار دولار رغم أنها لا تحقق أرباحا كبيرة تتناسب مع هذه القيمة. لكن قد تكون فترة صلاحية هذه التركيبة الشخصية اقتربت من نهايتها.وبدأ انصراف المشترين المحتملين للسيارات الكهربائية عن تسلا بسبب تصرفات ماسك عبر الإنترنت، بما في ذلك اشتباكه المتكرر مع القضايا السياسية التي يتجنبها عادة الرؤساء التنفيذيون للشركات. وتراجع سعر سهم تسلا أمس الأول بسبب فكرة احتمال بيع ماسك كمية من أسهمها لجمع سيولة نقدية لتمويل صفقة شراء تويتر.ثم جاء التغيير المفاجئ لموقفه وإعلانه العودة لشراء تويتر، والتخلي عن كل الاتهامات التي وجهها لها ليوجه ضربة إلى مصداقيته. كما أن هناك كتلة حرجة تهدد ماسك تتمثل في مشاريعه الجنوبية مثل تصنيع صواريخ وبناء أنفاق وصولا إلى مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ما يثير الشكوك في قدرته على إدارة كل من تسلا أو تويتر أو كلتيهما.