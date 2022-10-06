برلين تلوم الولايات المتحدة على بيع الغاز بأسعار «خيالية» .. دعوات لتنسيق المشتريات

استنكر وزير الاقتصاد الألماني طلب دول صديقة، في مقدمها الولايات المتحدة، من ألمانيا، أسعارا خيالية لتوريد الغاز من أجل تعويض وقف الشحنات الروسية. وقال روبرت هابيك في مقابلة مع صحيفة "نيو أوسنابروكر تسايتونج" أمس، "بعض الدول، حتى الصديقة، تحصل أحيانا على أسعار خيالية". وأكد الوزير أن "هذا يطرح مشكلة" داعيا المفوضية الأوروبية إلى "بحث" ذلك مع هذه الدول، وفقا لـ"الفرنسية". منذ الحرب في أوكرانيا، خفضت موسكو إمدادات الغاز إلى ألمانيا قبل أن توقفها في مطلع سبتمبر، وتمثل واردات الغاز الروسي 55 في المائة من إمدادات البلاد قبل النزاع. لضمان أمن الطاقة والحفاظ على صناعتها التي تستهلك الغاز بشكل كبير، تسعى برلين إلى الحصول على مصادر بديلة وزادت بشكل كبير مشترياتها من الغاز المسال، لكن استيراده مكلف جدا. ولجأت ألمانيا، كحال القارة بأكملها، خصوصا إلى الولايات المتحدة التي زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا من 28 إلى 45 في المائة بين عامي 2021 و2022، لذلك تحدث هابك عن الموردين الأمريكيين خصوصا. وقال الوزير "لجأت الولايات المتحدة إلينا عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، أعتقد أن مثل هذا التضامن سيكون مفيدا أيضا لخفض أسعار الغاز". في الربيع الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط، اعتمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وكالة الطاقة الدولية على احتياطياتها الاستراتيجية الوطنية لتخفيف الضغط على الأسواق. كما دعت برلين الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق مشترياته من الغاز لخفض الأسعار. وللحد من تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على السكان والشركات، خصصت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي صندوق مساعدات بقيمة 200 مليار يورو.وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشدة أمس، بعيد إعلان إيطاليا أنها ستواصل الحصول على الغاز من شركة غازبروم الروسية.وتراجعت العقود الآجلة للغاز في منصة مرفق نقل الملكية الهولندي بواقع نحو 6 في المائة إلى 160 يورو (158.69) للميجاواط في الساعة. وهذا أدنى مستوى منذ وصل إلى 155 يورو في أواخر يوليو، وتعد منصة مرفق نقل الملكية نقطة تداول افتراضية للغاز الطبيعي في هولندا ومقياسا للتداول في أوروبا.