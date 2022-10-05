ارتفاع التضخم السنوي في تونس إلى 9 % خلال سبتمبر

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم إن معدل التضخم السنوي قفز إلى 9.1 في المائة في سبتمبر من 8.6 في المائة في أغسطس، وسط توقعات برفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيس مجددا.

وبحسب "رويترز" رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس 75 نقطة أساس إلى 7 في المائة في مايو من 6.25 في المائة من أجل احتواء التضخم. وبلغ التضخم 8.2 بالمائة في يوليو.

وارتفع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات 13 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي، وفقا لمكتب الإحصاء الحكومي.