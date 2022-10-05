16.6 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد سجل 16.6 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022 مقابل 18.4 مليار دولار قبل عام.

وأضاف أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغ 8.9 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، بزيادة 71.4 في المائة عن العام السابق.

وبحسب "رويترز" ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.7 مليار دولار من 4.9 مليار دولار قبل عام، وهو ما قال بيان البنك إنه "عوض جزئيا تراجع عدد السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما".

وسجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعا طفيفا إلى 31.9 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022 من 31.4 مليار دولار قبل عام.