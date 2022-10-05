هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "تهامة" عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 350 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الموافقة على طلب شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 350 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.