"جلاميرا" تجمع 1.3 مليون دولار لتنمية أنشطتها في السعودية ومصر 

أعلنت شركة جلاميرا الناشئة، وهي منصة توفر طلب خدمات التجميل والصحة عبر الإنترنت في مصر والسعودية، أنها جمعت 1.3 مليون دولار في جولة تمويل أولية قادتها مجموعة مستثمري الرياض الملائكيين.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة محمد حسن لرويترز إنه من المقرر استخدام التمويل الجديد في العمل على زيادة الانتشار بالسوقين المصرية والسعودية للوصول بعدد العملاء من مقدمي الخدمات المشتركين بالمنصة إلى ألفي عميل في كل من البلدين ارتفاعا من نحو 570 بمصر و450 بالسعودية.

وشهدت جولة التمويل مشاركة تك ستارز أكسيليريتورز وشركة إثراء الأعمال و100 فنتشرز ولوكارتيف فنتشرز.

تقدم جلاميرا حلولا تكنولوجية لمقدمي خدمات التجميل مثل صالونات التجميل النسائية والرجالية والصالات الرياضية والمنتجعات الصحية وخبيرات التجميل من خلال نظام سحابي لإدارة المراكز والمعتمد كمزود فوترة إلكترونية من خلال تطبيق يمكن المستخدمين من اختيار وحجز مواعيد في المركز أو الخدمات المنزلية.

لم تحقق الشركة التي تأسست بمصر وانتقل مقرها الرئيسي للسعودية أرباحا موجبة بعد، لكن حسن قال إن الاهتمام يتركز في الوقت الراهن على تغطية أكبر مساحة ممكنة من السوقين.

وقال حسن "تأكدنا من حاجة السوق لجلاميرا، والآن نستطيع قيادة السوق بمنصة متكاملة قادرة على تلبية احتياجات العملاء، حيث نستهدف ستة أضعاف العملاء الحاليين بنهاية عام 2023 فقط في السعودية، بدعم فريق العمل وأيضا ترشيحات عملائنا الحاليين والتي تجاوزت 18 في المائة من إجمالي العملاء".