وزير الطاقة: أوبك+ ستبقى قوة أساسية لاستقرار اقتصاد العالم



قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة اليوم خلال المؤتمر الصحفي للاجتماع الوزاري لدول مجموعة أوبك بلس الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا إن مجموعة أوبك+ ستبقى قوة أساسية لاستقرار اقتصاد العالم.

وأضاف: "سنواصل التزامنا تجاه الاقتصاد العالمي، ما نقوم به أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك+".

وأشار وزير الطاقة إلى أن حجم حالة عدم اليقين الحالية غير مسبوقة، مؤكدا أن قرارات أوبك الاستباقية حافظت على استدامة الأسواق.

وأفاد بأن الوضع الحالي يصعب على المستهلكين الكبار اللجوء للسوق الورقية، مشيرا إلى أن أوبك بلس لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف.

