وزير الاقتصاد الألماني ينتقد الأسعار الباهظة للغاز من دول صديقة

اتهم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بعض الدول الموردة للغاز الطبيعي بسبب أسعارها الباهظة.

وقال هابيك في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم: "بعض البلدان، بما في ذلك بلدان صديقة، تسعى لأسعار باهظة، هذا يجلب بالطبع مشكلات يتعين التحدث بشأنها"، مضيفا أنه يعول على المفوضية الأوروبية للتحدث عن هذا الأمر مع الدول الصديقة.

وأشار الوزير في هذا السياق إلى الولايات المتحدة، وقال: "لقد لجأت الولايات المتحدة إلينا عندما ارتفعت أسعار النفط، وتم نتيجة لذلك استغلال احتياطيات النفط الوطنية في أوروبا. اعتقد أن هذا التضامن سيكون جيدا أيضا لكبح أسعار الغاز"، وذلك في إشارة الى الحكومة في واشنطن.

وذكر هابيك أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "تجميع قوته السوقية وتنسيق سلوك شرائي ذكي ومتزامن بين دول الاتحاد، حتى لا تزايد دول الاتحاد على بعضها البعض وترفع أسعار السوق العالمية"، مؤكدا أن قوة السوق الأوروبية "هائلة" وكل ما يتطلبه الأمر هو استغلال هذه القوة.