اعتماد الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحبها في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اعتماد الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، التي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء "مدة سنة" للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة، والذي سيبدأ في 26 نوفمبر 2022.

وأشارت إلى أن اعتماد الهوية، يهدف لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، كما ستمكن من زيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، للارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات، داعية للإطلاع على (اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات).