دول الخليج تفعل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية

اعتمدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق الماليةفي دول الخليج العربية، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية لدول المجلس، الخطة التنفيذية لتفعيل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وتفعيل نموذج اعرف عميلك KYC.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الـ 25 عبر الاتصال المرئي، الذي تناول عددا من الموضوعات في مقدمتها اعتماد الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، واستمعت اللجنة لعرض موجز من هيئة السوق المالية السعودية حول آثار ونتائج الحملات التوعية التي جرى إطلاقها، وأهم مؤشرات التفاعل وآخر المستجدات بشأن جائزة المستثمر الخليجي الذكي.

وأحيطت اللجنة بما توصلت إليه لجنة البورصات الخليجية بشأن تنفيذ المبادرات الجاري العمل عليها من قبل اللجنة، التي ستسهم في تعزيز سبل التواصل والتعاون بين الأسواق الخليجية، كما اطلعت على ما توصل إليه فريق عمل المسؤولين عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بشأن تفعيل بوابة المعرفة لأسواق المال الخليجية للاستفادة منها بشكل أكبر، وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.

واطلع الاجتماع على الدراسة التي قام بها المركز الإحصائي الخليجي حول "الأداء المالي للشركات المقيدة في أسواق المال الخليجية"، التي تهدف بشكل أساسي إلى توفير قاعدة بيانات مالية ومعلوماتية كاملة عن كافة المؤسسات المقيدة والمتداول أسهمها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.