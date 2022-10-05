الكويت : تعيين الشيخ أحمد الصباح رئيسا للوزراء

أعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم الأربعاء، إعادة تعيين الشيخ أحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء للمرة الثانية.

واستقالت الحكومة الكويتية الأسبوع الماضي عقب انتخابات البرلمان، وينص الدستور الكويتي على استقالة الحكومة عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية على أن تتشكل الحكومة قبل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وكانت الحكومة الأولى للشيخ احمد الصباح قد تشكلت في 24 يوليو الماضي، وهي أول حكومة له عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الصباح على خلفية استجوابه من البرلمان.

وكان الشيخ أحمد الصباح قد عين وزيرا للداخلية في اخر حكومة للشيخ صباح الصباح منذ عدة أشهر، وشغل الفريق أول الشيخ أحمد الصباح منصب وكيل لوزارة الداخلية ثم محافظا لحولي ثم وزيرا للداخلية.