لماذا إثارة الهلع من التضخم في أمريكا ؟ «2 من 2»

إن القضايا الأخرى التي أثارها فيورمان هي قضايا هامشية وخارجة عن نطاق الموضوع والقضية المطروحة للنقاش. لا يوجد أي دلائل حتى الآن على أن الأجور الأعلى هي من مصادر الأسعار الأعلى للبضائع الاستهلاكية أو حتى الخدمات. لم يرفع الصينيون أسعارهم مقارنة بالزيادة في الأسعار التي تسببت بها التعريفات الجمركية لدونالد ترمب، "لو فعل الصينيون ذلك، لكانوا قد فقدوا حصتهم في السوق".على النقيض من ذلك، فإن مشكلة سلسلة التوريد حقيقية خاصة فيما يتعلق بأشباه الموصلات، حيث أدت التأثيرات النهائية في إنتاج السيارات إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، لكن سيكون هناك حل ذاتي لهذه القضية. أما الموانئ فمزدحمة بالفعل وهذا يزيد من التكاليف، لكن مرة أخرى، لا يتعلق الأمر بالاقتصاد الكلي.لو دخلنا إلى صلب الموضوع لوجدنا أن أيا من مشكلات أمريكا المتعلقة بالأسعار لن يتم حلها من خلال أسعار فائدة أعلى. إن تشديد الائتمان سيعيق الاستثمار في قطاع الأعمال الذي يحتاج إليه الاقتصاد الأمريكي من أجل توسيع القدرات والإبقاء على النفقات منخفضة. إن الفائدة هي تكلفة وعليه سيتم تحميلها للمستهلكين.مع وجود قدرات أقل وتكاليف أعلى، سيسوء وضع التضخم إلى أن يتشدد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لدرجة أن يصاب الاقتصاد بالتصدع، وهذا ما حصل وما أوقف التضخم أخيرا. بعد أن أصبح بول فولكر رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 1979، على الديمقراطيين أن يتذكروا أن صدمة فولكر أدت إلى 12 عاما من الحكم الجمهوري، تحت حكم رونالد ريجان وجورج بوش الأب.إن فيورمان محق بأن حزمة السياسات الكبيرة المقبلة لبايدن - قانون إعادة البناء بشكل أفضل - ليست تضخمية، حتى نكون منصفين فإن فيورمان لم يطالب بأسعار فائدة أعلى فورا، فهو يريد من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يعلن أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيرتفع قريبا، لكن ليس إذا تباطأ النمو أو تراجع التضخم. لقد كان النمو 2 في المائة فقط في الربع الأخير، وسيبدأ معدل التضخم السنوي في الانخفاض بمجرد انتهاء زيادات أسعار الغاز من الربيع الماضي بعد انقضاء الفترة المحددة بـ12 شهرا.وعليه بينما قد تؤدي صيغة فيورمان إلى كارثة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا أنه لو تم تبنيها فإنه لن يتم عمل أي شيء، وفي تلك الحالة سيكون لدى إدارة بايدن والكونجرس مشكلة جديدة تتعلق بالاقتصاد الكلي، وذلك لأنهم كانوا سيفعلون القليل جدا، وليس الكثير.لو عدنا إلى سبعينيات القرن الماضي لوجدنا أن من الأصوات القيادية في الاقتصاد ضمن الكونجرس كان صوتا رئيسا، وهو رئيس اللجنة المصرفية في مجلس النواب، هنري روس من ويسكونسن، الذي كان يحب أن يقول إننا بحاجة إلى سياسة لمكافحة التضخم تشبه طلقة البندقية، وليس طلقة المدفع. يجب أن يكون التركيز على استقرار أسعار الطاقة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين وخفض ميزانية البنتاجون وإزالة الازدحام من الموانئ، والتأكد من أن زيادات الأجور التي تشتد الحاجة إليها تذهب بشكل أساس إلى العمال ذوي الأجور الأقل. ما ينبغي عدم فعله بالتأكيد هو تحويل مشكلة يمكن التحكم بها إلى أزمة كبيرة من خلال تسليمها إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.خاص بـ« الاقتصادية»حقوق النشر:بروجيكت سنديكت، 2022