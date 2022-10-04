قائد القوات المشتركة يبحث العملياتية المستقبلية مع وزير الدفاع اليمني

استقبل قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة، اليوم، وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري.

وقد تم خلال اللقاء، عرض إيجاز عن الموقف الحالي لمناقشة الخطط العملياتية المستقبلية حسب ما يقتضيه الموقف الراهن، وذلك بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن حمود بن صغير ـ عبر الاتصال المرئي ـ.