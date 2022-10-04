الدولار ينخفض مع تراجع عوائد السندات.. واليورو يصعد 1 %

انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسة اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسترالي المستثمرين برفع أسعار الفائدة بقدر أقل من المتوقع، في حين ارتفع اليورو بما يزيد على 1 في المائة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6503 دولار بعد تحرك البنك المركزي الأسترالي الذي قال إن أسعار الفائدة ارتفعت بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة.

وصعد اليورو في أحدث تداول 1.3 في المائة إلى 0.9848 دولار متعافيا من أدنى مستوياته في 20 عاما عند 0.9528 دولار في 26 سبتمبر، بينما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.8 في المائة إلى 1.1409 دولار متجاوزا أدنى مستوى قياسي عند 1.0327 دولار في 26 سبتمبر الماضي أيضا.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 6.6 نقطة أساس إلى 3.585 في المائة.

ونزل الدولار 0.1 في المائة مقابل الين الياباني إلى 144.45 ين، ليبقى دون 145 ين بعد ارتفاع لفترة وجيزة فوق ذلك المستوى أمس للمرة الأولى منذ تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها في 22 سبتمبر.