الاتحاد الأوروبي يبحث تجميد ودائع وحظر سفر مسؤولين إيرانيين

قالت كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية اليوم إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى فرض تجميد للأصول وحظر للسفر على عدد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع المحتجين.

وأضافت كولونا أمام أعضاء البرلمان "تحرك فرنسا في قلب الاتحاد الأوروبي هو لاستهداف المسؤولين عن الحملة من خلال محاسبتهم على أفعالهم"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث تجميد أصولهم وحظر سفرهم.

وبحسب "رويترز" قالت كولونا إن الإجراءات الجديدة تستهدف شخصيات في النظام ترسل أبناءها للعيش في الدول الغربية.

وتضم القائمة حاليا مجموعة من العقوبات على نحو 90 إيرانيا، ويتم تجديدها في أبريل من كل عام.

ويقول دبلوماسيون إنه من المتوقع إقرار هذه الإجراءات خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر الجاري.

وطالبت ألمانيا الأسبوع الماضي بفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على إيران، حيث يتم في شكل عنيف قمع تظاهرات أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لخرقها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وكتبت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية على تويتر الخميس الماضي: "داخل الاتحاد الأوروبي، أبذل ما في وسعي لفرض عقوبات على من يضربون النساء حتى الموت في إيران".