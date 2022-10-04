الفلبين: إجراءات للحد من اضطراب السوق المالية وسط تراجع قيمة البيزو

قال البنك المركزي الفلبيني إنه يتخذ إجراءات "للتعامل مع أي اضطراب" في السوق المالية، مطالبا المواطنين بعدم الحصول على مزايا غير مستحقة من التطورات الجارية.

وذكرت "بلومبيرج"، اليوم، أن المركزي الفلبيني قال في بيان عبر البريد الإلكتروني: "أطالب أولئك الذين لديهم الوسائل بعدم الاستفادة بصورة غير مستحقة من أحوال السوق المتغيرة".

وأضاف المركزي: "هذا لا يساعد العملة الفلبينية البيزو، ولا يساعد الفلبينيين."

وجاء بيان المركزي في الوقت الذي هبط فيه البيزو إلى مستوى قياسي أمس.

وتراجع البيزو بأكثر من 13% خلال العام الحالي، إذ أدى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى ارتفاع الدولار إلى مستويات غير مسبوقة.

وانخفضت العملة الفنلندية 0.6% إلى 85.86 بيزو مقابل الدولار الواحد خلال تعاملات اليوم.