بنك الرياض يزيح الستار عن هويته الجديدة "بنكي، دائما معك"

أعلن بنك الرياض عن إطلاق هويته الجديدة تحت مسمى "بنكي، دائما معك" وذلك في حفل أُقيم في برج بنك الرياض بمركز الملك عبدالله المالي "كافد" يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022، بحضور المهندس عبدالله العيسى رئيس مجلس إدارة بنك الرياض وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من المسؤولين والتنفيذيين، وعدد من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية.

ويأتي إطلاق بنك الرياض لهويته الجديدة ليجسّد بذلك رؤيته ليكون "البنك الأكثر ابتكارًا والأجدر بالثقة"، ونقطة ارتكاز تواكب رحلة التحول النوعية التي يشهدها البنك والمتوافقة مع رؤية 2030، التي بدورها تنبئ بمستقبل واعد عنوانه الإبداع والريادة والتميز والازدهار، كما تحمل الهوية الجديدة بمكوناتها الفنية والإبداعية رسالة ونهجا محورها الالتزام بأن يبقى بنك الرياض الشريك الدائم لحياة عملائه وأجيالهم المتعاقبة، لأنه الأجدر على جعلها أكثر سهولة ومرونة وديناميكية عبر ما يقدّمه من حلول مبتكرة تسابق الزمن وتقفز نحو القادم بكل جرأة وكفاءة، مستندة في ذلك على مسيرة غنية من الإنجازات والإمكانات التي جعلت من بنك الرياض بنكًا جديرًا بالثقة، وستبقى القاعدة الصلبة التي يتجدد من خلالها.

وأعرب المهندس عبدالله العيسى رئيس مجلس الإدارة، عن اعتزازه بهذا الحدث المهم الذي يزيح البنك الستار عنه اليوم، ويتوّج استراتيجية البنك 2025 بمستهدفاتها الطموحة، والتي تتخطى تطلعاتنا الذاتية لما هو أبعد وأشمل؛ حيث مستهدفات مملكتنا العزيزة كما عبرت عنها رؤية 2030، بما حملته من برامج واعدة تعزز من موقع بلادنا ضمن مكانتها اللائقة إقليميا وعالميا.

من ناحيته قال طارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض : إن أهم ما أكدت عليه الهوية الجديدة للبنك التزامها بقيمنا العريقة بأن يكون الإنسان هو جوهر أولوياتنا، وبأن نكون الأجدر على تحقيق تطلعاته في تجربة مالية مصرفية تزداد ثراءً يومًا بعد آخر، لنجعله دومًا السبّاق نحو الأفضل والأحدث في عالم الصناعة المصرفية، وأن يبقى بنك الرياض هو الشريك الأمثل والأقرب لتلمُّس احتياجاته.

وأضاف : إن الهوية الجديدة لبنك الرياض تمثّل جيلا جديدا يخطو بنا نحو ما هو آت من مستقبل المصرفية التي تتقاطع عند مركزها نقاط: الحياة والتقنية والابتكار؛ حيث لا حدود للاهتمام، والإبداع، والأداء والجودة، لنجد أنفسنا ننتقل بعميلنا نحو عهد يدشن أمامه منظومة أكثر قيمة وتميزًا، فيما حافظت استراتيجيتنا 2025 على موقعها كمرجعية لما حملته الهوية الجديدة من رموز وتغييرات تتعدّى لغة الألوان والإبهار البصري، وتعِد بما هو أجمل وأقيَم.

وركزت الهوية الجديدة لبنك الرياض، التي تعبر بألوانها ومنحنياتها عن الحيوية والجاذبية والتفاؤل مع البساطة، وعلى "الاهتمام والشراكة"، مع الدعوة إلى تعزيز قِيَم الفريق الواحد بين البنك والعميل كمنطلقات تحكم العلاقة بين الجانبين؛ لما فيه مصلحة العميل أولا، فيما أبقت الهوية على العناصر الرئيسة في الشعار الذي يذكر بعراقة البنك كعلامة مصرفية ومالية سعودية رائدة كانت وما زالت لها بصماتها الراسخة في مسيرة القطاع المصرفي السعودي والإقليمي، وداعم اقتصادي وتنموي يحتفظ بموقعه المتصدّر في قائمة أبرز المؤسسات الوطنية التزامًا وثباتًا ومسؤولية.