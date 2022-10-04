القصبي يبحث مع رئيس حكومة المغرب تعزيز فرص التعاون المشترك

التقى الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أمس في العاصمة المغربية الرباط، عزيز أخنوش رئيس حكومة المغرب و 6 وزراء في مختلف القطاعات، بحضور عبدالله الغريري سفير السعودية في المغرب.

وبحث خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص التعاون المشترك وتمكين القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات بين البلدين، كما التقى بناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، والمهندس رياض مزور وزير التجارة والصناعة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ونادية العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد المهدي وزير الشباب والثقافة والاتصال.

وجرى خلال هذه اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل تطويرها إلى شراكات ملموسة في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية تحقيقاً لتطلعات قادة البلدين الشقيقين، وزار وزير التجارة، مقر شركة أكواباور السعودية، الرائدة في مجال الطاقة الدولية، للاطلاع على مشاريع الشركة في المغرب ومشاريعها العالمية، وتأتي هذه اللقاءات في إطار زيارة رسمية لـ 4 أيام لوفد حكومي سعودي إلى المغرب يضم 14 مسؤولا حكومياً وممثلين للقطاع الخاص عن 62 شركة سعودية.