«جوجل» تحظر خدمات الترجمة في الصين

أوقفت شركة جوجل خدمات الترجمة المقدمة من محرك البحث الشهير في البر الرئيس الصيني، وحجبت إحدى الخدمات القليلة المتبقية في بلد يتم فيه حظر معظم منصات التواصل الاجتماعي الغربية.

ويعرض تطبيق "ترجمة جوجل" والموقع الآن، شريط بحث عام ورابطا يعيد توجيه المستخدمين الصينيين إلى صفحته في هونج كونج، المحظورة في البر الرئيس.

وأبلغ المستخدمون عن عدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمة منذ السبت، وفقا لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

ولم تعد ميزة الترجمة موجودة على متصفح "جوجل كروم" تعمل أيضا للمستخدمين في الصين.

وقالت جوجل في بيان، "إن خدمة الترجمة توقفت في الصين بسبب الاستخدام المنخفض. ليس من الواضح عدد المستخدمين الذين يستخدمون خدمة الترجمة من جوجل في الصين".

يذكر أن شركة التكنولوجيا الأمريكية لديها علاقة متوترة مع الصين. في 2010، سحبت "جوجل" محرك البحث الخاص بها من السوق الصينية، بعد أن أصبحت غير راغبة في الالتزام بقواعد الرقابة في البلاد.

وتحركت الصين لاحقا لحظر خدمات جوجل الأخرى مثل خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" والخرائط "جوجل مابس".

وعادة ما تحظر السلطات الصينية معظم منصات وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي الغربية، بما في ذلك تلك الخاصة بـ"جوجل" و"فيسبوك" و"تويتر"، حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على قواعد الرقابة الصارمة.

وينبغي للمنصات الصينية الالتزام الصارم بهذه القواعد ومراقبة الكلمات الرئيسة والموضوعات التي تعدها السلطات حساسة سياسيا.