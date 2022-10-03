سهم "تسلا" يهوي 6.3 % بعد تراجع حجم تسليمات الربع الثالث

تراجع سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا خلال تعاملات اليوم بعد تراجع عدد السيارات التي سلمتها الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بسبب مشكلات في عمليات الشحن، ما أدى إلى ارتفاع عدد السيارات التي لم تصل إلى العملاء مع انتهاء الربع الثالث من العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تسلا التي تنتج سيارات موديل3 الصالون وموديل واي الكروس أوفر سلمت خلال الربع الثالث من العام الحالي 343830 سيارة في حين كان المحللون يتوقعون تسليم 358 ألف سيارة.

وتراجع سهم الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك بنسبة 6.3 في المائة إلى 248.53 دولار بعد وقت قليل من بدء تعاملات اليوم وهو أقل مستوى له منذ 20 يوليو الماضي.

ولا تزال تكاليف الشحن ونقص إمدادات الرقائق الإلكترونية تضغط على صناعة السيارات العالمية بشكل عام.