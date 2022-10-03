انخفاض أسهم "بورشه" عن سعر الإصدار بعد أقل من أسبوع من الاكتتاب العام

بعد أيام من طرحها العام الأولي تراجعت أسهم شركة "بورشه" الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة عن سعر الإصدار للمرة الأولى في تداول بورصة "إكسترا" بفرانكفورت اليوم.

وانخفض سعر الأسهم الممتازة 1.4% إلى 81.30 يورو.

احتفلت الشركة التابعة لمجموعة "فولكس فاجن" يوم الخميس الماضي بأكبر اكتتاب عام في ألمانيا منذ شركة "دويتشه تليكوم" للاتصالات في عام 1996، حيث ظهرت "بورشه" لأول مرة في بورصة فرانكفورت.

وحتى الآن لم يكن هناك أسعار أقل من 82.50 يورو إلا في التداول خارج البورصة. وربما لم يكن مثل هذا السعر المنخفض ممكنا في التداول الرسمي في بداية الأمر، لأن بنوك الكونسورتيوم المشاركة في الاكتتاب العام كانت تعمل على استقرار سعر السهم في الأيام الأولى.

وحقق الطرح العام الأولي عائدات قدرها 9.4 مليار يورو لمجموعة "فولكس فاجن". ورغم ذلك تعرضت أسهم المجموعة لضغوط يوم الاثنين، حيث تراجعت 3.8%لأدنى سعر منذ يناير 2021 .

في غضون ذلك، كان قطاع السيارات الأوروبي أيضا عرضة للضعف، حيث انخفضت أسهمه 1.8%، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 .

وتعاني أسهم قطاع السيارات حاليا من مخاوف المستثمرين من الركود.