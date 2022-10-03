لتجنب انقطاع امدادات الشتاء .. أوروبا مطالبة بخفض استهلاك الغاز 13 %

أوصت الوكالة الدولية للطاقة الاتحاد الأوروبي، بالاقتصاد في استهلاك الغاز لتجنب نفاد الوقود من منشآت التخزين وانقطاع الامدادات خلال الشتاء.

وجاء في تقريرها الذي عرضته اليوم الاثنين، إنه من أجل الحفاظ على احتياطي الغاز عند مستوى ملائم حتى نهاية موسم التدفئة، يجب تقليص الطلب بنسبة تتراوح بين 9 و 13 % مقارنة بالمتوسط خلال الـ 5 أعوام الماضية، مضيفا "أنه في ظل التدفق المنخفض للغاز الطبيعي المسال، سوف يضمن ذلك بقاء مخزون الغاز عند مستوى يتراوح بين 25 و 30 %.

وبدون خفض استهلاك الغاز، وفي حال التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي ابتداء من نوفمبر المقبل، فإن مستويات التخزين قد تتراجع إلى أقل من 5 % إذا تم في نفس الوقت شحن كمية قليلة من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي. هذا من شأنه زيادة خطورة حدوث انقطاع في الامدادات إذا حدثت موجة برد لفترة قصيرة، ووفقا لتحليل الوكالة فإنه في ظل ارتفاع التدفق المرتفع للغاز الطبيعي المسال، فإن مستوى التخزين سوف يبقي أقل من 20%.

وقال كيسوكي ساداموري مدير أسواق وأمن الطاقة بالوكالة "أزمة روسيا وأوكرانيا وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا تسببا في ضرر كبير للمستهلكين والأعمال والاقتصاديات، ليس فقط في أوروبا ولكن أيضا في الاقتصاديات الناشئة والنامية"، مضيفا "مستقبل أسواق الغاز مازال غامضا، ليس فقط بسبب روسيا وغير المتوقع، الذي أضر بسمعتها كمورد يعتمد عليه، ولكن بسبب جميع الدلالات التي تشير إلى أن الأسواق سوف تبقي متعثرة حتى 2023".