وزير المالية الياباني: مستعدون لاتخاذ خطوات حاسمة في سوق الصرف الأجنبي

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم إن طوكيو مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة في سوق الصرف الأجنبي إذا استمرت التحركات المفرطة للين الياباني وذلك في تحذير جديد ضد المستثمرين الذين يبيعون العملة اليابانية.

وقال سوزوكي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء "من المهم أن تتحرك العملات بثبات، لأن التحركات الحادة أحادية الجانب غير مرغوب فيها" في إشارة إلى الانخفاضات الحادة للين في الآونة الأخيرة.

وقال " تدخلنا قبل أيام وقلنا إننا سنتخذ خطوات حاسمة حسب الحاجة. لا شك في أن هذا يحمي من التحركات القائمة على المضاربة" بحسب رويترز.

وأنفقت اليابان ما يصل إلى 2.8 تريليون ين (19.34 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي الشهر الماضي لدعم الين عندما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 24 عاما بالقرب من 146 ين. وبلغ سعر الين في آخر تداول 144.75 للدولار.