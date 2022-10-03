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أخبار الشركات- محلية

"سمو" توقع اتفاقية إدارة تطوير البنية التحتية لأرض بمساحة تزيد عن 3 مليون متر مربع

"سمو" توقع اتفاقية إدارة تطوير البنية التحتية لأرض بمساحة تزيد عن 3 مليون متر مربع

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع اتفاقية إدارة تطوير البنية التحتية لأرض في مدينة الرياض مع شركة ادير أسار العقارية بمساحة تزيد عن 3 مليون متر مربع بتاريخ 2-10-2022 .
و سوف تتقاضي شركة سمو العقارية اتعاب تطوير بنسبة 8% من اجمالي تكاليف المشروع، ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية.

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