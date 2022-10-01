انتعاش مبيعات السيارات الفرنسية لتصل إلى 5.5 % في سبتمبر

واصلت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في فرنسا رحلة التعافي، وحققت زيادة في سبتمبر، بعدما كانت تأثرت خلال النصف الأول من العام، جراء الحرب في أوكرانيا، بحسب "بلومبيرج".

وذكرت رابطة السيارات (بي اف ايه) في بيان اليوم، أن مبيعات سيارات الركاب الجديدة في البلاد زادت بواقع 5.5 مقارنة بعام سابق لتصل إلى 141 ألفا و142 سيارة. وجاء ذلك بعد زيادة في المبيعات بدأت في أغسطس الماضي.

وشهدت المبيعات تراجعا حادا على أساس شهري أوائل العام الجاري، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا باضطرابات عدة في سلاسل الإمداد.

وعلى مدار الشهور التسعة الأولى من 2022، تراجع تسجيل السيارات الجديدة بنحو 12 في المائة ليصل إلى مليون و112 ألفا و72.