باكستان: تراجع التضخم للمرة الأولى منذ 7 أشهر

تراجع التضخم في باكستان للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، مما أعطى الدولة التي دمرتها الفيضانات بعض الارتياح ومهد الطريق أمام البنك المركزي لإبقاء سعر الفائدة ثابتا في اجتماعه في أكتوبر الجاري.

وارتفعت أسعار المستهلك 23.18% مقارنة بالعام السابق، بحسب "بلومبيرج"، وذلك مقارنة بمتوسط تقدير بلغ 26.1%، ومكاسب في السعر بلغت 27.25% في أغسطس الماضي.

وتسارع التضخم في أسعار المواد الغذائية ليصل إلى 31.7% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار النقل 64.49% .

وتسعى الدولة التي تعاني من أزمة إلى تخفيف عاجل للديون، وسط فيضانات غمرت ثلث البلاد وأدت إلى خسائر تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وكانت الكارثة المناخية قد عرضت احتياطي باكستان، المستنفد بالفعل بشكل أكبر لمخاطر، مما أثار مجددا مخاوف بشأن التمويل ودفع العملة إلى أدنى مستوي قياسي.

وخفضت الحكومة أسعار الوقود المحلية أمس الجمعة في مراجعتها نصف الشهرية.