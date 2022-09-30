إجمالي الناتج الداخلي البريطاني يسجل ارتفاعا بنسبة 0.2%

سجل إجمالي الناتج الداخلي البريطاني ارتفاعا بنسبة 0,2% في الربع الثاني بعدما كانت التوقعات الأولى تشير الى تراجعه بنسبة 0,1% في هذه الفترة، بحسب ارقام معدلة نشرها المكتب الوطني للاحصاء البريطاني اليوم.

هذا الرقم المعدل يهدئ المخاوف من دخول بريطانيا في ركود اعتبارا من الربع الثالث، إذ يعتبر بلد في ركود تقنيا بعد تسجيل فصلين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.

وكان بنك انكلترا تدخل بشكل طارئ الأربعاء في مواجهة "مخاطر فعلية على الاستقرار المالي البريطاني" كرد فعل على التقلبات في الأسواق الناجمة عن خطة الموازنة العالية الكلفة التي انتقدها صندوق النقد الدولي بشدة بحسب رويترز.

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الخميس عن خطتها لخفض الضرائب على الرغم من الاضطراب الذي أحدثته في الأسواق المالية. وعلى الرغم من أن تراس تسلمت السلطة قبل أقل من شهر