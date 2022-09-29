نصف مليار دولار إنفاق الأندية الأوروبية لعلاج اللاعبين

ارتفعت نسبة الإصابات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى 20 في المائة في موسم 2021 - 2022، مع ارتفاع الأصوات المنتقدة للجدول المزدحم قبل نهائيات كأس العالم.وكشفت دراسة أجراها "هودين"، وسيط التأمين البريطاني، عن أن الأندية أنفقت مبلغا قياسيا لمعالجة الإصابات بلغ 513 مليون جنيه استرليني "550 مليون دولار" في الموسم الماضي.تم احتساب تكلفة الإصابة بضرب التكلفة اليومية للاعب، مقابل عدد الأيام التي لم يكن فيها متاحا بسبب الإصابة.ولفتت الدراسة إلى أن اللاعبين الأكثر تعرضا للإصابة هم المهاجمون ومن هم فوق سن الثلاثين، مع تعرض كل لاعب لمعدل أكثر من إصابتين في الموسم.تقول نقابة اللاعبين المحترفين "فيفبرو": إنه يجب وضع هيكلية جديدة للحد من استنزاف اللاعبين.ولأول مرة هذا العام، سيتوقف الموسم الأوروبي مؤقتا من أجل بطولة كبرى هي كأس العالم في قطر، ما يتسبب في مزيد من الازدحام في المباريات قبل وبعد المونديال، الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.ورفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عدد المباريات التنافسية لتحل مكان المباريات الودية مع إطلاق دوري الأمم إلى الجدول الدولي في 2018 وزيادة عدد المباريات في مسابقات الأندية الأوروبية بدءا من 2024، كما سبق أن رفع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 بدءا من 2026.وتكبد الدوري الإنجليزي أعلى تكلفة جراء الإصابات بين الدوريات الكبرى بنحو 185 مليون جنيه استرليني، يليه الدوري الإسباني مع 109 ملايين جنيه.وتحمل بطل فرنسا باريس سان جيرمان أعلى تكلفة بين الاندية بلغت 34 مليون جنيه.وبلغت الإصابات في الدوري الإنجليزي 1231 في موسم 2021 - 2022 مقارنة بـ938 في الموسم الذي سبقه.وجاء قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) برفع عدد التبديلات من ثلاثة إلى خمسة في المباراة الواحدة، التي اعتمدت بعد استئناف الدوريات في 2020 إثر جائحة كوفيد - 19، للتقليل من الضغط على اللاعبين.لكن "فيفبرو" تحث "فيفا" على القيام بمزيد من التعديلات من خلال فترات راحة من أربعة أسابيع قبل الموسم الجديد واستراحة في منتصفه لمدة أسبوعين لكل لاعب.