"سالك" للتعرفة المرورية في دبي تقفز نحو 20% في الطرح العام الأول

ارتفع سهم شركة سالك لخدمات التعرفة المرورية في دبي بما يصل إلى 20 في المائة على سعر الإدراج في طرحها العام الأول اليوم، في إشارة إلى استمرار إقبال المستثمرين على عمليات الطرح المحلية على الرغم من تقلب الأسواق العالمية.

وجمعت الشركة، التي لديها 3.6 مليون مركبة مسجلة في نظامها، 3.735 مليار درهم (1.02 مليار دولار) من خلال بيع 24.9 في المائة من أسهمها في الطرح العام الأولي، مما منحها قيمة سوقية تبلغ 15 مليار درهم.

وتم تحديد سعر درهمين لسهم سالك، لكنه ارتفع إلى 2.40 درهم في بداية التعاملات اليوم قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليغلق عند 2.22 درهم، بارتفاع 11 في المائة عن سعر الطرح العام الأولي، وفقا لـ"رويترز".

وسالك هي ثالث كيان مرتبط بالدولة يسعى للإدراج هذا العام في دبي، في برنامج يهدف إلى جذب اهتمام المستثمرين في البورصة المحلية.

وقالت سالك في 13 سبتمبر إن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي ودبي القابضة وشمال القابضة وصندوق أبوظبي للتقاعد قدموا نحو 606 ملايين درهم.