12.9 مليار ريال حجم التمويل العقاري السكني للأفراد في السعودية خلال أغسطس

بلغ حجم التمويل العقاري السكني للأفراد المقدم من الممولين العقاريين خلال أغسطس الماضي، 12.9 مليار ريال مسجلا نموا بنسبة 56 % مقارنة بيوليو الماضي الذي سجل حجم تمويل 7.3 مليارات ريال، حيث تم تسجيل 16.573 عقدا تمويلا سكنياً جديدا، بنمو تجاوز 55% مقارنة بيوليو الذي سجل 9.239 عقدا.

وكشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغت أن قيمة التمويل السكني المقدم للأفراد لشراء الفلل بلغت 8.7 مليارات ريال بنسبة 67 % من إجمالي حجم التمويل، فيما بلغت قيمة التمويل لشراء الشقق السكنية 3.7 مليارات بنسبة 29 %، وسجل التمويل العقاري لشراء الأراضي السكنية 489 مليون ريال بنسبة 4 %.

يُذكر أن إجمالي التمويل المقدَّم من المصارف وشركات التمويل خلال 2021، بلغ 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156.3 مليار ريال، فيما سجل 2020 نموا قياسيا يساوي إجمالي ما قدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود، بما يتجاوز 295.590 عقدا بقيمة 140.7 مليار ريال، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قدم في 2018، بنحو 179.217 عقدا بقيمة 79.1 مليار ريال، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50.496 عقدا بقيمة 29.5 مليار ريال، وبلغت في 2017 قرابة 30.833 عقدا بقيمة 21 مليار، وشهد 2016 توقيع 22.259 عقدا تمويليا بقيمة 17 مليار ريال.