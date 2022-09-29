بطالة السعوديات في الربع الثاني الأدنى منذ 2001 بـ 19.3 %.. وأعلى مشاركة اقتصادية

سجل معدل البطالة بين السعوديات "15 عاما فأكثر" بنهاية الربع الثاني من 2022 نحو 19.3 في المائة، مقابل 20.2 في المائة بنهاية الربع السابق له (الربع الأول من عام 2022).

ووفقا لرصد وحدة التقارير استند إلى بيانات رسمية، يعد معدل بطالة السعوديات في الربع الثاني 2022 هو الأدنى منذ 2001 البالغ 17.3 في المائة.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات في القوى العاملة السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2022 إلى 35.6 في المائة مقابل 33.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام ذاته.

ويعد معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنهاية الربع الثاني 2022 هو الأعلى تاريخيا بنفس المعدل المسجل في الربع الرابع 2021.

بذلك تتجاوز المشاركة الاقتصادية للسعوديات المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 في المائة، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد كخط أساس ضمن البرنامج، 17 في المائة، المسجل في عام 2017.