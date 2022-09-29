"لدن" تنتهي من إجراءات الاستحواذ على أراض خام في الرياض

أعلنت شركة لدن للاستثمار عن انتهائها من إجراءات الاستحواذ على أراضِ خام بمساحة إجمالية 501,879.04م بحي الرمال في الرياض. وتم نقل الصكوك باسم الشركة بناء على اتفاقية تطوير البنية التحتية للأراضي وتسويق وبيع الأراضي المطورة أو إنشاء منتجات عقارية من خلال نظام البيع على الخارطة.

ومن المتوقع تحقيق ربحية جيدة من أعمال التطوير والتسويق والبيع طوال فترة تنفيذ المشروع وبيعه.