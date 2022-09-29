أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"التعمير" توزع 44 مليون ريال أرباح للنصف الأول .. 0.25 ريال للسهم

"التعمير" توزع 44 مليون ريال أرباح للنصف الأول .. 0.25 ريال للسهم

الاقتصادية من الرياض

قرر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير باجتماعه  توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2022م.

 

اجمالي المبلغ الموزع 44,444,444.25 ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 177,777,777 سهم
حصة السهم من التوزيع 25 هللة
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 2.5
تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 10-10-2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
تاريخ التوزيع 2022-10-30م
إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية