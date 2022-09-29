"التعمير" توزع 44 مليون ريال أرباح للنصف الأول .. 0.25 ريال للسهم

قرر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير باجتماعه توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2022م.
|اجمالي المبلغ الموزع
|44,444,444.25 ريال
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|177,777,777 سهم
|حصة السهم من التوزيع
|25 هللة
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 2.5
|تاريخ الأحقية
|أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 10-10-2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
|تاريخ التوزيع
|2022-10-30م
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