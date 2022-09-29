"التعمير" توزع 44 مليون ريال أرباح للنصف الأول .. 0.25 ريال للسهم

قرر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير باجتماعه توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2022م.

اجمالي المبلغ الموزع 44,444,444.25 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 177,777,777 سهم حصة السهم من التوزيع 25 هللة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 2.5 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 10-10-2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع 2022-10-30م