"موبي" توزع 7.5 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول

أعلنت الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية "موبي" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022 م.
|اجمالي المبلغ الموزع
|7,500,000 ريال
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|5,000,000 سهم
|حصة السهم من التوزيع
|1.50 ريال
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 15
|تاريخ الأحقية
|تكون احقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء بتاريخ 09-03-1444هـ الموافق 05-10-2022 م والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز إيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
|تاريخ التوزيع
|سيتم دفع التوزيعات بتاريخ 19-10-2022 م
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