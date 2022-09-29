"موبي" توزع 7.5 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول

أعلنت الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية "موبي" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022 م.