«نمو» تصعد 1 % وسط تداولات قيمتها 22 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 197 نقطة بواقع 1 في المائة إلى 19916 نقطة. وزادت قيمة التداول 37 في المائة، ما يعادل ستة ملايين إلى 22 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 12 في المائة بواقع 35 ألف سهم لتبلغ 312 ألف سهم متداول، أما الصفقات فبلغت 2.2 ألف صفقة مرتفعة 336 صفقة بنحو 18 في المائة. وتصدر الأسهم المرتفعة "الدولية" بنحو 12 في المائة، مقفلا عند 68.60 ريال، يليه "نسيج" للتقنية مرتفعا 9 في المائة، ليغلق عند 83 ريالا، وحل ثالثا "رواسي" 8.2 في المائة ليصل إلى 65.90 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "كير" بنحو 11 في المائة، ليغلق عند 88.60 ريال، ثم "موبي" 4.2 في المائة، ليقفل عند 70.10 ريال، وحل ثالثا "المركز الآلي" بنحو 4 في المائة، ليبلغ 91.90 ريال.وكان الأعلى تداولا "جاهز" بقيمة 4.8 مليون ريال، ثم سهم الدولية بنحو 3.5 مليون ريال، وحل ثالثا "كير" بتداولات قيمتها ثلاثة ملايين ريال.