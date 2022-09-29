أمريكا.. تراجع مبيعات المساكن بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن الأمريكية خلال أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات وذلك للشهر الثالث على التوالي. وتراجع مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي الذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة بنسبة 2% شهريا خلال الشهر الماضي إلى 88.4نقطة، بعد تراجعه بنسبة 0.6% خلال يوليو الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية. في الوقت نفسه تراجعت البيانات خلال الشهر الماضي بنسبة 24.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي. يذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، في بيان "اتجاه أسعار فائدة التمويل العقاري صعودا أو هبوطا يعتبر محركا رئيسيا في شراء المسكن، ووصول الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقد خفض بشدة العقود التي تم توقيعها".

وأضاف "إذا اعتدلت أسعار الفائدة واستمر الاقتصاد في توفير وظائف جديدة، ستستقر مشتريات المنازل أيضا". وأشار التقرير إلى التراجع الأكبر من التوقعات للمبيعات المؤجلة جاء نتيجة التراجع الحاد للمبيعات في الغرب الأوسط والشمال الشرقي، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 5.2% 3.4% على الترتيب. كما تراجعت المبيعات في الجنوب الأمريكي بنسبة 0.9% وارتفعت في الغرب بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي.