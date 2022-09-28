الصين تحذر المضاربين على اليوان من خسارة أموالهم على المدى الطويل

كثف بنك الشعب (المركزي) الصيني تحركاته للدفاع عن اليوان أمام الدولار بعد تراجعه الكبير خلال الأيام الأخيرة، محذرا المضاربين على العملة الصينية من خسارة أموالهم على المدى الطويل في الوقت الذي تراجع فيه سعر اليوان إلى أقل مستوياته منذ 2008.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للبنك المركزي الصيني صدر اليوم القول: "لا تراهن على تراجع مستمر لقيمة اليوان لأنك ستخسر بالتأكيد على المدى الطويل... على المشاركين الرئيسين في السوق المحافظة على استقرار السوق بشكل اختياري، وأن يتمتعوا بالثبات عندما يحدث تراجع كبير أو ارتفاع كبير في سعر الصرف".

وحثت هيئة تنظيمية عاملة تحت إدارة بنك الشعب الصيني المصارف على حماية الهيئة المختصة بالعمل على تثبيت سعر اليوان في مواجهة الدولار.

وحث اجتماع أجرته الهيئة ذاتية التنظيم، التي تشرف على سوق الصرف الأجنبي الصيني - والمؤلفة من أكثر المصارف نفوذا في التداول المسؤولة عن أسعار مرجعية اليوان مقابل الدولار - الأعضاء على ضمان استقرار السوق ومنع الحركات المتقلبة في سعر الصرف، بحسب بيان أصدره بنك الشعب الصيني اليوم.

وعقد الاجتماع أمس بحضور نائب محافظ البنك قوه تشيانج، بحسب البيان.

وتراجع اليوان داخليا لأدنى مستوى خلال 14 عاما اليوم، بينما تراجعت الوحدة الخارجية لأدنى مستوى في البيانات التي ترجع إلى 2010.

