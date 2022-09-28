قواعد أوروبية جديدة لتيسير حصول ضحايا الذكاء الاصطناعي على تعويضات

وضعت المفوضية الأوروبية قواعد جديدة لتسهيل حصول الضحايا على تعويضات عن الأضرار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت فيرا جوروفا نائبة رئيس المفوضية في بيان اليوم، إن المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، بموجب القواعد الجديدة، يجب أن يتمتعوا "بنفس مستوى الحماية مثل تلك المتاحة بالنسبة للتقنيات التقليدية".

وأضاف ديدييه رايندرز مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي أن اللوائح تجعل "الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي مناسبا لوقائع التحول الرقمي" القائم في اقتصاد التكتل.

ويجب أن يكون الضحايا الذين يعانون من أضرار مثل الإصابة، في قضية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، أكثر قدرة على تحديد الأطراف المخطئة وفق عملية مبسطة بموجب الاقتراح.

وقالت اللجنة إن هناك نموذجا آخر من شأنه أن يسهل على الضحية الحصول على تعويض إذا تعرضت للتمييز في عملية التوظيف التي تنطوي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبحسب "الألمانية" وصفت اللجنة اللوائح بأنها "تنسيق لقواعد المسؤولية الوطنية للذكاء الاصطناعي"، وصيغت لتشمل جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، ستجعل القواعد الجديدة الكشف عن معلومات نظام الذكاء الاصطناعي المعقدة في كثير من الأحيان أكثر وضوحا للضحايا عند متابعة القضية.

وتقول المفوضية الأوروبية إن إنشاء نظام تعويض واضح لمنتجات الذكاء الاصطناعي يعزز ثقة الجمهور في الذكاء الاصطناعي ويشجع على استيعاب التكنولوجيا.

واقترحت اللجنة اللوائح مع تحديث أوسع لقواعد مسؤولية الكتلة عن المنتجات لتعكس سلاسل التوريد العالمية والتقنيات الرقمية الجديدة.

وبحسب المفوضية، يبلغ عمر اللوائح الحالية 40 عاما تقريبا. ومن المقرر أن يقوم البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، الهيئة التي تمثل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بفحص المقترحات.