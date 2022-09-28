تطورات تخريب أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم"



- روسيا : الاتهامات الغربية لنا بالتخريب متوقعة لكنها غريبة وحمقاء

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن الاتهامات الغربية لروسيا بتخريب خط أنابيب غاز نورد ستريم متوقعة ولكنها أيضا غبية وغريبة.

وقال بيسكوف إنه من الضروري الانتظار لاجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان التسريب ناجم عن انفجار أو قطع، مضيفا أن الموقف يحتاج للحوار والتعاون.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين يعتزم لقاء قادة المناطق الأربعة التي أجرت استفتاءات بشأن الانضمام لروسيا، ولكنه لم يقل متى وما هو سوف يكون شكل اللقاء.

- البحرية الألمانية تشارك في كشف ملابسات التخريب

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت مشاركة البحرية الألمانية في كشف ملابسات العمل التخريبي المحتمل في خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق.

وقالت الوزيرة اليوم إن الحادثة توضح أن ألمانيا تعتمد على البنية التحتية الحيوية بما في ذلك البنية التحتية الموجودة تحت الماء.

وأضافت لامبرشت :" يجب الآن توضيح ملابسات هذه الأحداث المزعجة بشكل سريع وتحديد هوية المسؤولين".

وأوضحت لامبرشت أنها تبادلت وجهات النظر مع نظيرها الدنماركي واتفقت معه على تبادل المعلومات مشيرة إلى أن البحرية الألمانية ستسهم بخبرتها في كشف ملابسات الأحداث.

وصرحت لامبرشت بأن الأضرار التي لحقت بالأنابيب توضح لنا أيضا مدى أهمية وجود بحرية قوية داخل جيشنا الكفء من أجل أمن بلادنا وأمن حلفائنا.

- أمين عام الناتو: تسريبات خطي نوردستريم أعمال تخريبية

وصف أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، في تغريدة، التسريبات الثلاثة التي جرى العثور عليها في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 تحت بحر البلطيق بأنها أعمال تخريبية.

وأرسل أمين عام الناتو التغريدة بعد اجتماع في مقر الحلف العسكري الغربي في بروسكل مع وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف.

وقال ستولتنبرج إنه وبودسكوف ناقشا التخريب في خطوط أنابيب نورث ستريم. وحماية البنية التحتية المهمة في دول الناتو".

وكتب بودسكوف قبل اجتماعه مع ستولتنبرج: "نعمل جنبا إلى جنب حلفائنا من أجل السلام والأمن الأوروبيين".

- لاتفيا: ندخل مرحلة جديدة الحرب .. الهجمات أخطر واقعة في بحر البلطيق ويجب الرد عليها

وصف وزير خارجية لاتفيا ادجارز رينكيفيتش التسريبات التي تشهدها خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 ، بأنها هجمات متعمدة.

وجرى العثور على ثلاثة تسريبات في وقت سابق من الأسبوع الجاري في خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، في المناطق الاقتصادية الخالصة الدنماركية والسويدية قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وقال رينكفيتش: "يجب تصنيف تخريب خطوط أنابيب نوردستريم 1 و2 على أنها أخطر واقعة أمنية وبيئية في بحر البلطيق. ويبدو أننا ندخل مرحلة جديدة الحرب من الهجينة".

وقال وزير الخارجية اللاتفي إن لاتفيا متضامنة مع الدنمارك ومستعدة لدعم التحقيق بأي طريقة ممكنة. وأضاف أنه بعد محادثة هاتفية مع نظيره الدنماركي جيب كفود: "يجب أن يأخذ حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي هذا على محمل الجد والرد بناء عليه".

السويد: الغاز مستمر في التسرب .. للأسف لايمكن السيطرة عليه

أعلنت إدارة خفر السواحل السويدية أن الغاز مازال يتسرب في بحر البلطيق من ثلاثة أماكن بأنابيب نورد ستريم، وذلك عقب وقوع انفجارات أمس الأول الإثنين استهدفت البنية التحتية للطاقة التي تمر عبر البحر من روسيا إلى ألمانيا.

وقال متحدث باسم إدارة خفر السواحل لوكالة الأنباء الألمانية اليوم: "للاسف، لا يمكن احتواء الغاز أو تقليصه". ولم يعلن عن تقدير لحجم الغاز الذي تسرب حتى الآن.

وأضاف: "مع ذلك، نحن على ثقة أن إجراءات السلامة الحالية كافية لضمان عدم تعرض أي شخص للإيذاء".

ويشار إلى أن مناطق التسرب، الذي يقول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه من المرجح أن يكون عمل تخريبي متعمد، جزء منها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدنمارك، والجزء الأخر في السويد.

وحددت الدولتان مناطق أمنة للسفن بعد اكتشاف التسرب. ولايتم السماح بمرور السفن حول مناطق التسرب على نطاق 5 أميال بحرية.

وقال المتحدث: "إذا بقيت السفن بعيدا عن هذه المنطقة، لن يتعرض طاقم العمل للخطر".

برلين: لا يمكن أن يكون هناك سبب طبيعي للحادثة

علقت الحكومة الألمانية على الأضرار الخطيرة التي لحقت بخطي الغاز في بحر البلطيق قائلة إن لديها شواهد تفيد بأن من غير الممكن أن يكون هناك سبب طبيعي لهذه الحادثة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سبب ذلك هو وقوع هجوم، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إنه لا يستطيع أن يتحدث عن شيء كهذا في الوقت الراهن.

وأضاف أنه عندما يتم خروج الغاز، سيصبح من الممكن فحص الضرر على نحو أدق مشيرا إلى عدم وجود خطر مباشر على البيئة لكنه قال إن الغاز ضار بالمناخ.

من جانبها، كانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أنها ستكيف إجراءات تأمين البنية التحتية في ألمانيا بشكل دائم تبعا للوضع القائم كما أعلنت أنها ستكيف هذه الإجراءات أيضا وفقا لمعطيات الوضع في ظل الأحداث الراهنة.

وقالت الوزارة إنها تفترض دائما وجود تهديد من الناحية النظرية للبنية التحتية الحيوية وليس فقط بعد هذه الحادثة الحالية.