"ليجو" تربح 10.5 مليار دولار في النصف الأول من 2022 

أعلنت شركة ليجو الدنماركية للألعاب اليوم تحقيق أرباح مرتفعة خلال النصف الأول من العام، وذلك بفضل الطلب القوي الذي ساعد في تعويض التكالف المرتفعة.

وقالت الشركة إن الارباح التشغيلية بلغت 7.9 مليارات كرون دنماركي (أقل من 10.5 مليار دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأدى الطلب القوي لارتفاع المبيعات بنسبة 17% لتصل إلى 27 مليار كرون، مما ساعد في تعويض ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والشحن.

وقال المدير التنفيذي للشركة للألمانية:" لقد حظينا ببداية جيدة في عام 2022، ونحن سعداء بأدائنا، وهو أعلى من توقعاتنا بعد سنة 2021 الاستثنائية".

وأضاف أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي الغامض في أنحاء العالم، فإن الطلب مستمر على منتجات الشركات.

وقالت الشركة إنه تم افتتاح 66 متجرا جديدا لها خلال النصف الأول من عام 2022، من بينهم 46 فرعا في الصين.