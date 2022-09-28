تحديد النطاق السعري للاكتتاب في "الحفر العربية" بين 90 و 100 ريال للسهم

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية بصفتهم المستشارين الماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي، لطرح شركة الحفر العربية، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بين 90 و 100 ريال للسهم الواحد.

حيث تتمثل بطرح 26.7 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، ما يمثل 30 % من رأس المال بعد زيادته، حيث يمثل الطرح بيع 17.7 مليون سهم من قبل شركة طاقة وشركة شلمبرجيه بتروليس (تابعة لشركة شلمبيرجيه المحدودة)، وإصدار 9 مليون سهم جديد، وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

- سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، وستكون فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ اليوم الأربعاء 28 سبتمبر وتنتهي الأربعاء 5 أكتوبر.