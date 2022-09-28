طرح 20 % من أسهم "برج المعرفة" للاكتتاب وإدراجها في "نمو"

أعلنت شركة وثيق المالية "وثيق المالية" بصفتها المستشار المالي للطرح المحتمل لشركة برج المعرفة التجارية عن نية الشركة طرح 350 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.
وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية الصادرة بتاريخ 25 /12 /1442هـ (الموافق 24 /07 /2022م) على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 16 /02 /1444هـ (الموافق 12 /09 /2022م) على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي قبل بداية فترة الطرح التي ستبدأ من يوم الأحد 05 /04 /1444هـ الموافق (30 /10 /2022م) وستنتهي في يوم الخميس 09 /04 /1444هـ الموافق (03 /11 /2022م).
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