"سمو" توقع اتفاقية تطوير مشروع الأعالي بمخطط إسكان الدمام الشمالي بـ 305 مليون ريال

أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع اتفاقية تطوير لأراضي المنطقة Apt Zone 4A,4B بمشروع الأعالي بمخطط إسكان الدمام الشمالي (ضاحية الواجهة) السكني المخصصة لـ "سمو" من الشركة الوطنية للإسكان بمدينة الدمام بمساحة (72,923.95) م2 وذلك لتطوير وبناء وحدات سكنية وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 27-9-2022 الموافق 01-03-1444هـ.

وبلغت تكلفة المشروع 305 مليون ريال، سيتم تمويله بشكل رئيسي اعتمادا على نظام البيع على الخارطة وجزئيا على التمويل الذاتي.

و من المتوقع ان يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة بعد صدور رخصة البيع على الخارطة وبدء البيع والتنفيذ .