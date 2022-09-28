«نمو» تضيف 10 نقاط بتداولات قيمتها 16 مليون ريال

أضافت السوق الموازية "نمو" عشر نقاط بواقع 0.05 في المائة لتصل إلى 19718 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 5.3 في المائة ما يعادل 812 مليونا إلى 16 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 0.5 في المائة ما يعادل 1.4 ألف سهم لتبلغ 276 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فبلغت 1.8 ألف صفقة مرتفعة 163 صفقة ما يعادل 10 في المائة. وتصدر الأسهم المرتفعة الرعاية المستقبلية بنحو 6.9 في المائة مقفلا عند 123 ريالا، يليه المركز الآلي مرتفعا 6.4 في المائة ليغلق عند 95.80 ريال، وحل ثالثا غاز 5.5 في المائة ليصل إلى 61 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "كير" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 100 ريال، ثم نسيج للتقنية 3.7 في المائة ليقفل عند 76.10 ريال، وحل ثالثا جاهز بنحو 2.9 في المائة ليبلغ 909 ريالات.وكان الأعلى تداولا جاهز بقيمة 1.72 مليون ريال، ثم كير بنحو 1.7 مليون ريال، وحل ثالثا سهم بنان بتداولات 1.6 مليون ريال.