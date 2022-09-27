وزير الخزانة البريطاني يبدي ثقته في خطط بلاده للنمو الاقتصادي

قال وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتينج إنه "واثق" من أن الاستراتيجية التي يتبعها لدفع النمو الاقتصادي ستؤتي ثمارها رغم الاضطراب في الأسواق المالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" اليوم الثلاثاء.

وأكد كوارتينج في محادثات مع مستثمرين من لندن في أعقاب إعلانه عن "الميزانية المصغرة" يوم الجمعة الماضي أنه ملتزم بـ "الانضباط المالي" وأن لديه "خطة موثوقة" للبدء في خفض ديون المملكة المتحدة.

كما شدد على أهمية الإصلاحات المعنية بـ "قطاع الإمداد" التي سيطلقها الوزراء في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك إصلاحات "بيج بانج 0ر2" التي أدخلها على قواعد السوق المالية في إطار دعم النمو.

وذكر وفقا لبيان لوزارة الخزانة: "نحن واثقون في أن استراتيجيتنا للمدى الطويل ستدفع إلى النمو الاقتصادي من خلال خفض الضرائب وإصلاح قطاع الإمدادات. إن إصلاح قطاع الإمدادات ضرورية... وزيادة القدرة تخفض الأسعار".

وأضاف: "كما قلت يوم الجمعة، جميع الوزارات ستكون وزارات نمو".