منظمة التجارة تحذر: مقبلون على ركود عالمي وسط أزمات متعددة وصدمات خارجية متزامنة

حذرت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أمس بأن العالم مقبل على "ركود عالمي" في وقت يواجه "أزمات متعددة".

وبحسب "الفرنسية"، قالت أوكونجو إيويالا لدى افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف، إن التوقعات كانت تشير من قبل إلى "انتعاش في مرحلة ما بعد الوباء".

وتابعت "لكن علينا الآن أن نواجه بوادر ركود قادم" مشددة على أنه "ركود عالمي".

وأضافت "أعتقد أن هذا ما نتجه إليه. لكن في الوقت نفسه، علينا أن نبدأ التفكير في الانتعاش. علينا العودة إلى النمو".

لكنها شددت على أن الوضع "صعب جدا"، إذ يواجه العالم "أزمات متعددة" ذكرت منها انعدام الأمن والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي برأيها "صدمات خارجية متزامنة" تضع العالم في موقع هش.

وأضافت "علينا التفكير فيما يترتب علينا القيام به، في السياسات الواجب اتباعها للعودة إلى النمو".

ورأت أن الأمر الأكثر إلحاحا على المدى القريب هو معرفة "كيفية ضمان الأمن الغذائي" في العالم مبدية قلقها كذلك حيال مسائل الوصول إلى الطاقة.

وتوقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أمس الأول أن تواصل دول العالم دفع ثمن باهظ للحرب على أوكرانيا، وخفضت بشكل واضح توقعاتها للنمو العالمي العام المقبل في مواجهة آثار أكثر استدامة مما كان متوقعا، فضلا عن زيادة المصارف المركزية معدلات الفائدة لاحتواء التضخم.

وعلقت أوكونجو إيويالا على هذه المسألة الأخيرة، فقالت: إن "البنوك المركزية لا خيار لها في الواقع" سوى زيادة معدلات الفائدة بسبب التضخم.

لكنها لفتت إلى أن هذه الزيادة لها "مفاعيل خطيرة" على الدول النامية التي ستواجه ارتفاعا في أعباء خدمة ديونها.

كما شددت على أهمية أن تحدد البنوك المركزية إن كان التضخم ناجما عن الطلب القوي أو عن أسباب بنيوية من جهة العرض.

وحذرت بأنه "إذا كان الأمر يتعلق بعوامل على ارتباط بالعرض لا يمكن السيطرة عليها، عندها فإن الاستمرار في زيادة معدلات الفائدة سيأتي بمفعول عكسي".

وكتبت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقرير تحت عنوان "دفع ثمن الحرب" أن "توقعات النمو العالمي تراجعت".

ويدفع انعدام الهدوء على الأرض في الشهر الثامن للحرب الروسية - الأوكرانية، المتمثل خصوصا بتعبئة جزئية أعلنتها لعناصر الاحتياط، المنظمة الدولية إلى التشاؤم فيما يخص المستقبل الاقتصادي القريب.

بعد 2022 الذي كان مرهقا بالنسبة للأسر والشركات، ولا سيما بسبب ارتفاع التضخم، ترى المنظمة ومقرها باريس، أن "النمو العالمي سيواصل تراجعه 2023".

وتتوقع المنظمة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.2 في المائة مقابل 2.8 في المائة في توقعاتها السابقة في حزيران (يونيو)، رغم أنها أبقت على توقعاتها للنمو لهذا العام عند 3 في المائة بعدما خفضتها بوضوح في الأشهر الأخيرة.

وتشير المنظمة إلى أن "ضغوط التضخم تصبح معممة أكثر فأكثر، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وتكاليف أخرى تؤثر في الأسعار". وقد خفضت المنظمة توقعاتها لـ2023 في كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تقريبا باستثناء تركيا وإندونيسيا وبريطانيا، حيث يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودا.

لإظهار حجم الصدمة التي تمثلها الحرب على الاقتصاد العالمي، قدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الخسائر المالية المتوقعة العام المقبل، مقارنة بالتوقعات قبل بدء الحرب في أوكرانيا، بـ2800 مليار دولار.

وبحسب المنظمة، فإن الدول المجاورة لأوكرانيا وروسيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر، وسيخضع النمو في منطقة اليورو للمراجعة الكبرى من بين مناطق العالم كافة، مع توقع أن يبلغ 0.3 في المائة مقابل 1.6 في المائة في التوقعات السابقة في يونيو. والسبب الرئيس هو ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الذي يتوقع أن يبلغ هذا العام 8.1 في المائة و6.2 في المائة العام المقبل.

تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن يكون الركود، الذي يلوح به كبار الاقتصاديين العالميين منذ أشهر، خطرا كبيرا، السيناريو المقبل في ألمانيا، إذ إن أكبر قوة اقتصادية أوروبية ستشهد بحسب المنظمة، تراجع ناتجها الإجمالي المحلي 0.7 في المائة العام المقبل، في انخفاض قدره 2.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.

يفلت جيرانها الرئيسون من الركود ويتوقع أن يبلغ النمو 0.4 في المائة في إيطاليا، و1.5 في المائة في إسبانيا، و0.6 في المائة في فرنسا، حيث لا تزال الحكومة تتوقع نموا 1 في المائة.

من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في يوليو نموا 0.8 في المائة في ألمانيا، و1 في المائة في فرنسا، و1.2 في المائة في منطقة اليورو، إلا أنه قد يخفض توقعاته في أكتوبر.

من بين المناطق الكبرى الأخرى، تتوقع منظمة التعاون والتنمية أن يبلغ النمو الأمريكي 0.5 في المائة مقابل 1.2 في المائة في التوقعات السابقة في يونيو، والنمو الصيني 4.7 في المائة في مقابل 4.9 في المائة.

توضح المنظمة أن "غموضا كبيرا يلف التوقعات الاقتصادية"، خصوصا مع خطر نقص موارد الطاقة في فصل الشتاء.

ويهدد الارتفاع الحاد للأسعار نشاط عدد متزايد من الشركات التي اضطر بعضها إلى خفض أنشطته.

وترى المنظمة أن نقصا أكبر من المتوقع للغاز قد يؤدي بتأثير متتابع، إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بـ1.25 نقطة إضافية العام المقبل، ما سيدفع عددا من الدول إلى الغرق في ركود.

ويثير هذا السيناريو قلقا كبيرا، إذ إن البنوك المركزية في الدول المتطورة وتلك الناشئة، ملتزمة بشكل صارم بزيادة معدلات الفائدة لاحتواء التضخم، رغم وجود خطر هنا أيضا بتقويض النمو.