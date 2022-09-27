هيئة السوق توافق على زيادة إجمالي قيمة "صندوق سيكو السعودية ريت" من خلال طرح وحدات إضافية

​أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة سيكو المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول (صندوق سيكو السعودية ريت) من خلال طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة، حيث استوفى طلب مدير الصندوق المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري.

وسيقوم مدير الصندوق بنشر الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق، على أن يتم الإفصاح فيه عن المعلومات المتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية.