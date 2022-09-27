"الرياض ريت" يستثمر 61.8 مليون ريال في صندوق عقاري خاص

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مدير صندوق الرياض ريت أن الصندوق استثمر مبلغ قيمته 61.8 مليون ريال في صندوق استثمار عقاري خاص مغلق مدر للدخل متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية ومدار من قبل شركة الرياض المالية.

يستهدف الصندوق الخاص تحقيق دخل جار ومستقر وتنمية رأس المال المستثمر على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مؤسسية عالية الجودة وذات عوائد مستقرة وقاعدة مستأجرين متنوعة في مواقع حيوية داخل السعودية.

يبلغ حجم الصندوق العقاري الخاص المستهدف 3 مليار ريال وحجم الإغلاق الأولي 315 مليون ريال. وتبلغ مدته عشرون سنة قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات إضافية.

ويتكون الصندوق الخاص محل الاستثمار من محفظة عقارية متنوعة في أصول مستأجرة من قبل مستأجرين مؤسسين وشركات مدرجة مما يعزز من جودة مستأجري الصندوق. كما سيتم تمويل الاستحواذات في الصندوق العقاري الخاص عن طريق قبول اشتراكات نقدية وعينية بالإضافة إلى تسهيلات بنكية - تم الحصول عليها من بنك الرياض - متوافقة مع المعايير الشرعية.

ونظراً لأن الصندوق الخاص مُدار من قِبل مدير الصندوق، امتنع الأعضاء الممثلون لمدير الصندوق في مجلس إدارة صندوق الرياض ريت عن التصويت على توصية مدير الصندوق بالاستثمار في الصندوق الخاص.

الجدير بالذكر أنه تم تمويل استثمار صندوق الرياض ريت كاملا من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.

ومن المتوقع أن يحقق الاستثمار متوسط عائد سنوي قدره 8.5% مدفوع بشكل نصف سنوي خلال فترة استثمار مدتها 5 أعوام.

وتجدر الإشارة إلى أن الأثر المالي للاستثمار يتوقع أن يكون إيجابياً، من خلال زيادة قيمة إيرادات الصندوق.