"أسمنت الجوف": لم نتمكن من توزيع عائد بيع كسور الأسهم بسبب تأخر الإجراءات مع البنك

أعلنت شركة اسمنت الجوف اليوم عن الإنتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأسمال الشركة وعن عدم تمكنها من توزيع المبالغ الناتجة عن بيع كسور الأسهم خلال المدة المذكورة في تعميم المساهمين، وذلك بسبب التأخر في إنهاء الإجراءات مع البنك المعين لتحويل المبالغ.

وبلغت عدد الأسهم المباعة 29,194 سهم، بعائد يبلغ 359,132.32 ريال.

حيث كان متوسط سعر البيع لكل سهم من الأسهم المباعة 12.30 ريالا.

ويتوقع الإنتهاء من عملية التوزيع 25 أكتوبر 2022 م.