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أخبار الشركات- محلية

"سابتكو": ترسية مشروع النقل العام في الطائف بقيمة 88 مليون ريال

"سابتكو": ترسية مشروع النقل العام في الطائف بقيمة 88 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" اليوم استلامها إشعارا بترسية مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف مع أمانة محافظة الطائف لمدة 5 أعوام. وتبلغ قيمة المشروع 88 مليون ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%).
وسوف يكون أثر العقد إيجابياً على إيرادات الشركة اعتباراً من النصف الأول 2023م.

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