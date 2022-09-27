أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" اليوم استلامها إشعارا بترسية مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف مع أمانة محافظة الطائف لمدة 5 أعوام. وتبلغ قيمة المشروع 88 مليون ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%).
وسوف يكون أثر العقد إيجابياً على إيرادات الشركة اعتباراً من النصف الأول 2023م.
"سابتكو": ترسية مشروع النقل العام في الطائف بقيمة 88 مليون ريال
أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" اليوم استلامها إشعارا بترسية مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف مع أمانة محافظة الطائف لمدة 5 أعوام. وتبلغ قيمة المشروع 88 مليون ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%).
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